Ставропольскую организацию оштрафовали на миллион за незаконное вознаграждение

Следствием установлено, что директор организации от имени компании дал сотруднику полиции 30 тысяч рублей за то, чтобы ему смягчили административную ответственность за незаконную продажу алкоголя.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по факту незаконного вознаграждения от имени юридического лица.

— По результатам его рассмотрения юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 млн рублей, – пишет пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

При этом взяткодатель уже привлечен к уголовной ответственности, а в отношении правоохранителя, получившего взятку, все еще ведется судебное разбирательство.

Также напомним, что ставропольского бизнесмена обвиняют в мошенничестве на 160 млн рублей. Следствие установило, что 48-летний директор предприятия вместе с группой лиц не выполнили все условия по пяти договорам с ООО «РН-Ставропольнефтегаз».