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Общество29 сентября 2022 8:24

В Ставрополе на доступность для малоподвижных проверили восемь улиц

Сотрудники структур, общественники и инвалиды-колясочники прошлись по нескольким маршрутам
Данил Юрков

В Ставрополе восемь улиц по нескольким специально построенным маршрутам проверили на доступность для малоподвижных граждан: сотрудники структур, общественники и инвалиды-колясочники убедились в удобстве или неудобстве маршрутов. Теперь на помеченных проблемных местах города будут вестись работы по улучшению доступности.

— При формировании списка недоступности, как и прежде, учтут проходимость улиц, количество и социальную значимость размещенных на них объектов. Напомним, за два прошедших года устранены барьеры в разных частях города, в результате удалось ликвидировать более 60 проблемных точек, – пишет пресс-служба администрации города Ставрополя.

За 2021-2022 годы на улучшения доступности улиц для малоподвижных было выделено 9 млн рублей. В итоге были сделаны условия, при которых малоподвижные гости и жители Ставрополя могут с удобством передвигаться по улицам города.