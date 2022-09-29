За два месяца на Ставрополье сожгли 500 квадратных метров дикорастущей конопли

За два месяца с августа по сентябрь правоохранители на Ставрополье нашли и сожгли порядка 500 квадратных метров территории с дикорастущей коноплей. Наркотик находили в Предгорном, Кировском, Петровском округах, возле города Михайловска и даже возле женского монастыря.

— Так, в Предгорном округе скошено свыше 220 квадратных метров, Петровском – 60 квадратных метров, Кировском – 40 квадратных метров. В Шпаковском округе на окраинах города Михайловска ликвидировано более 30 растений, содержащих наркосредства, – пишет пресс-служба Антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Также ведомство просит сообщать информацию о выращивании или произрастания наркотических растений по номеру телефона: +7 (905) 461-02-24.

Еще напомним, что в Михайловске задержали 16-летнего наркокурьера, у которого в квартире нашли 45 граммов синтетических наркотиков. Подросток купил вещества и планировал распространить их, но его поймали.