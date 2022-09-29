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Происшествия29 сентября 2022 9:08

В Минеральных водах экс-начальник организации подозревается в подкупе

Расследование уголовного дела продолжается
Данил Юрков
Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

По версии следствия, в июне 2022 года экс-начальник Минераловодского участка ПАО «Ставропольэнергосбыт», на тот момент следящий за определенным участком, обнаружил нарушение договора энергоснабжения у индивидуального предпринимателя. Дом и магазин предпринимательницы находился на одном участке.

Подозреваемый знал о желании женщины продолжить продажу, поэтому выдвинул требование: предпринимательница должна была заплатить 20 тысяч рублей, чтобы организация не принимала мер по отключению участка от подачи электричества.

— О незаконных действиях бывшего начальника Минераловодского участка Центрального межрайонного отделения ПАО «Ставропольэнергосбыт» потерпевшая сообщила в правоохранительные органы. После передачи денежных средств подозреваемый был задержан сотрудниками полиции, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Ищутся новые зацепки, чтобы подкрепить доказательственную базу следствия.