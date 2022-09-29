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Происшествия29 сентября 2022 9:37

В Ессентуках 51-летняя директор допобразования обвиняется в присвоении 1,8 млн рублей

Расследование уголовного дела продолжается
Данил Юрков

В городе Ессентуках Ставропольского края 51-летняя директор учреждения дополнительного образования обвиняется в присвоении 1,8 млн рублей. Согласно данным полиции, женщина продала четыре принадлежавших организации машины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Общая сумма ущерба составила около 1,8 миллиона рублей, – пишет ведомство.

В данный момент продолжается расследование уголовного дела и сбор доказательственной базы. О мере пресечения - будет ли она вынесена подозреваемой, не сообщается.

Однако уточняются детали о расследовании уголовного дела по факту подкупа экс-начальником организации. По данным следствия, он шантажом потребовал от предпринимательницы 20 тысяч рублей, но та рассказала о махинации полиции. При получении денег подозреваемый был задержан.