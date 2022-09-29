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Происшествия29 сентября 2022 10:27

На Ставрополье добились взыскания с осужденных 17,3 млн рублей

Их взыскали, так как деньги были получены незаконным путем
Данил Юрков

На Ставрополье от осужденных за финансовые махинации взыскали 17,3 млн рублей, так как деньги были получены незаконно. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, однако после была подана апелляция. Обжалование осталось без удовлетворения.

Еще в с декабря 2014 года по февраль 2018 года, как установило следствие и суд, шестеро фигурантов уголовного дела, ныне осужденные, незаконно осуществляли банковские операции по поручению юридических лиц без специального на то разрешения. Сумма кредитных переводов достигла 216,5 млн рублей. Фигуранты брали 8% за проделанную работу и получили 17,3 млн.

— Решение суда вступило в законную силу. Возмещение денежных средств в доход государства контролируется прокуратурой, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. В итоге шестеро фигурантов останутся без незаконной прибыли и с уголовной статьей.