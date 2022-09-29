В Минеральных водах 40 мужчин отправились в воинские части в рамках частичной мобилизации

В рамках частичной мобилизации сегодня, 29 сентября, из Минеральных вод отправились на боевую подготовку 40 мужчин. У военного комиссариата собрались сотни человек, чтобы проводить бойцов. Об этом сообщил глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко.

— Остальную экипировку по решению нашего губернатора ребята получат в воинских частях. Возвращайтесь домой с победой! Весь Минераловодский городской округ переживает за вас, ждет домой целыми и невредимыми! – пишет глава округа в соцсетях.

Тем временем из Ставрополя также отправили еще одну группу мобилизованных. Их провожали множество людей, желая удачи и возвращения целыми и здоровыми. В соцсетях также отправляют хорошие пожелания бойцам. Также ранее было заявление о том, что краевые власти доэкипируют мобилизованных на 120 млн рублей.