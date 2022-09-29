На Ставрополье утвердили обвинение 28-летней женщине за ДТП с четырьмя погибшими

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

На Ставрополье утвердили обвинительное заключение по уголовному делу об аварии с четырьмя погибшими и одним пострадавшим. Согласно материалам уголовного дела, 28-летняя жительница соседней республики 15 ноября 2021 года вела автомобиль в состоянии наркотического опьянения. На дороге «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды» она сбила пятерых пешеходов.

— В результате дорожно-транспортного происшествия четыре пешехода от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, один получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для дальнейшего рассмотрения и вынесения вердикта. Как отмечает ведомство, женщина сбила пешеходов, проявив «преступную небрежность». Теперь ее дело будут рассматривать в суде.