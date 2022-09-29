На Ставрополье поймали водителя с 211 неоплаченными штрафами

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Труновском округе Ставропольского края поймали водителя с 211 неоплаченными штрафами, из которых 186 уже переданы судебным приставам, а по 25 составлены протоколы за неуплату штрафа в срок на сумму больше 100 тысяч рублей.

— Санкции статьи за просроченные штрафы предусматривают двукратную оплату задолженности, либо адм.арест до 15 суток, либо обязательные работы, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водителя поймали сотрудники ДПС, когда патрулировали в населенном пункте Труновского округа. Водитель иномарки, 33-летний житель Кемеровской области, пытался скрыться от инспекторов через лесополосу, однако его поймали. Теперь материалы по неуплаченным штрафам направлены в Мировой суд Труновского округа для принятия процессуального решения. Сбежать от руки правосудия у злостного нарушителя не вышло, поэтому ему придется ответить за свои проступки.