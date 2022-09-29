«Россети Северный Кавказ» повышают платежную дисциплину в СКФО

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Энергетики «Россети Северный Кавказ» за 8 месяцев 2022 года добились от потребителей в республиках СКФО оплаты за электричество в размере 20,9 млрд рублей. Это на 2,9 млрд больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В январе-августе 2022-го смогли обеспечить исполнение платежных обязательств со стороны абонентов на уровне 81,1%.

В Карачаево-Черкесии - на 94,2 % (общая сумма сборов платежей - 1,9 млрд рублей). Уровень расчетов в Кабардино-Балкарии составил 86,3 % при сборах в размере 3,6 млрд рублей. В Северной Осетии обязательства со стороны абонентов исполнены на 85,9 % на общую сумму 3,6 млрд рублей. В Чечне - на 84,7 %, суммарно оплатив 4,5 млрд рублей. Показатели в Дагестане - на уровне 75,7 % при общих платежах за потребленную электроэнергию в объеме 6,4 млрд рублей. В Ингушетии уровень сборов чуть выше половины – 56,1 % - при суммарных платежах 900 млн рублей.

«В этом году мы качественно усилили меры, направленные на повышение платежной дисциплины, и видим положительную динамику практически во всех регионах энергосбытовой деятельности Группы «Россети Северный Кавказ». Заботясь об удобстве потребителей, мы взяли курс на внедрение современных дистанционных сервисов. Для физлиц активно работает мобильное приложение «Свет онлайн». Критически низкий уровень платежей по-прежнему демонстрируют предприятия ЖКХ. Структуры коммунального сектора СКФО, продолжая злоупотреблять статусом так называемых «неотключаемых» потребителей, исполнили обязательства по оплате энергоресурса лишь на 21,4 %. Всестороннюю поддержку в решении проблемы с неплатежами «коммунальщиков» энергокомпании оказывает и Полпредство макрорегиона, и органы власти республик. Мы рассчитываем на системное сокращение миллиардных долгов ЖКХ, поскольку эти средства отрасль недополучает на финансирование важнейших производственных и ремонтных программ, направленных на повышение качества и надежности энергоснабжения территорий», - подчеркнул заместитель генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергетики «Россети Северный Кавказ» Аслан Докшукин.