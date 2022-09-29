Пожарные на Ставрополье потушили загоревшуюся машину и уберегли от огня дом

Ночью 28 сентября на Ставрополье в одном из домов поселка Терского Буденновского округа по неизвестной причине загорелся автомобиль. Машина стояла возле дома, а владелец и авто, и домовладения услышал запах дыма и треск огня. Шокированный увиденной картиной, мужчина все же позвонил пожарным. Они выдвинулись на место возгорания.

— Огонь распространялся настолько быстро, что помимо пристройки, успел задеть и само домовладение: загорелась часть кровли. Однако уничтожить дом пассовцы пламени не дали, – пишет пресс-служба ПАСС Ставропольского края.

Причина пожара остается неизвестной, но ее устанавливают уполномоченные службы. Сам хозяин машины и дома от огня не пострадал, однако как он отреагировал на события после – неизвестно. Спасти автомобиль не получилось, однако пожарные справились с задачей и спасли от огня дом.