Житель Ставрополья обвиняется в применении насилия в отношении полицейского

Следствие установило, что 31-летний житель Красногвардейского округа, будучи пьяным, 30 мая 2022 года ударил сотрудника полиции острием лопаты по голове. Была причинена закрытая черепно-мозговая травма в виде сотрясения головного мозга. Это случилось, когда к обвиняемому пришел полицейский, чтобы узнать о написанном его бывшей сожительницей заявлении. Также сотрудник хотел забрать вещи женщины, чтобы в дальнейшем их передать владелице.

— Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Также в состоянии опьянения – правда, наркотического – на момент ДТП с четырьмя погибшими и одним пострадавшим на Ставрополье находилась 28-летняя жительница соседней республики. Прокуратура вынесла обвинительное заключение, теперь материалы уголовного дела будут направлены в суд.