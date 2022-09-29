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Происшествия29 сентября 2022 14:25

В Ставрополе эвакуируют СКФУ после сообщения о минировании

Территория ВУЗа будет закрыта до 19:00
Данил Юрков

В Ставрополе сегодня, 29 сентября, в СКФУ поступило сообщение о минировании зданий федерального университета. После этого началась массовая эвакуация студентов и преподавателей. В соцсетях сообщают, что прямо во время пары прозвучала пожарная тревога, и всех стали быстро выводить из помещения.

Также сегодня в Пятигорске поступила информация о минировании всех школ. Об этом сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов. Всех школьников и учителей экстренно эвакуировали. Информация оказалась ложной, о чем глава города рассказал в соцсетях. Однако спустя короткое время Дмитрий Ворошилов написал об эвакуации пятигорского филиала СКФУ.

Вновь напомним про то, что злоумышленники звонят в учреждения образования, чтобы сбить занятия и достичь своей, неизвестно никому, кроме них, цели. Можно строить догадки, однако истинная причина поступления ложных сообщений остается загадкой. Тем не менее, даже в отсутствие взрывчатых веществ здания все равно эвакуируют, чтобы обезопасить людей.