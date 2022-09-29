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Происшествия29 сентября 2022 14:47

Четыре машины пострадали в аварии на Ставрополье

Обстоятельства происшествия выясняются
Данил Юрков
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Грачевском округе Ставропольского края на 567 км. автодороги «Астрахань – Элиста – Ставрополь» произошла авария с четырьмя машинами. Пострадавших среди водителей и пассажиров нет. Движение не нарушено и проходит в штатном режиме.

— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются. Движение организовано в штатном режиме, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

В другое время, в другом месте на Ставрополье произошла авария с четырьмя погибшими и одним пострадавшим. Как установило следствие, 28-летняя водитель сбила пятерых пешеходов, находясь в состоянии наркотического опьянения. Четверо пострадавших скончались на месте. Прокуратура вынесла обвинительное заключение, материалы направляются в суд.