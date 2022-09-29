На Ставрополье льготникам компенсируют расходы за газовое оборудование

В Ставропольском крае отдельные категории граждан получат компенсацию за расходы на газовое оборудование. Соответствующий закон приняли в четверг, 29 сентября, депутаты краевой Думы.

Единовременная компенсация составит 50% от стоимости внутридомового оборудования: котла, газовой колонки, прибора учета. Максимальная сумма 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Думы региона.

На компенсацию могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, вдовы ветеранов Ветераны Великой Отечественной и блокадники, труженики тыла, дети войны, ветераны боевых действий, малоимущие и многодетные семьи.

Отмечается, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Ранее сообщалось, что Минздрав Ставрополья не обеспечил 14 детей-инвалидов лекарствами.