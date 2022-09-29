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Общество29 сентября 2022 17:20

На Ставрополье начался дефицит кровоостанавливающих жгутов

О нехватке средств первой помощи при ранениях сообщили жители Ипатово
Инна МОРОЗОВА

Жители Ипатово пожаловались в соцсетях на нехватку кровоостанавливающих средств в аптеках – бинтов и жгутов. Ажиотаж возник после того, как была объявлена частичная мобилизация 21 сентября.

Глава Министерства имущественных отношений Ставропольского края Александр Мясоедов подтвердил, что дефицит действительно есть. Он отметил, что хоть жгуты и не являются обязательным ассортиментом аптеки, планируется заказать их небольшое количество, «рассчитанное на собственную аптечную сеть предприятия», из Екатеринбурга.

Срок поставки варьируется от 10 до 14 дней.

Ранее сообщалось, что ставропольские участники СВО получат дополнительную поддержку.