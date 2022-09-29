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Общество29 сентября 2022 19:59

Мобилизованным жителям Ставрополья выплатят по 50 тысяч рублей

Также по 50 тысяч рублей получат добровольцы
Инна МОРОЗОВА

Депутаты Думы Ставропольского края установили размер единовременных выплат для мобилизованных жителей региона. Размер выплаты составит 50 тысяч рублей.

Также единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей получат добровольцы при заключении контракта на 6 месяцев. И еще 150 тысяч - по истечению контракта.

- То есть, одинаковые региональные выплаты будут получать: те, кто в рамках СВО выполняет свой служебный долг по месту основной военной службы; те, кто ушел добровольцем; те, кто призван в рамках частичной мобилизации; бойцы Росгвардии, принимающие участие в СВО, - написал в своем телеграм-канале губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.