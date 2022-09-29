Мобилизованным жителям Ставрополья выплатят по 50 тысяч рублей

Депутаты Думы Ставропольского края установили размер единовременных выплат для мобилизованных жителей региона. Размер выплаты составит 50 тысяч рублей.

Также единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей получат добровольцы при заключении контракта на 6 месяцев. И еще 150 тысяч - по истечению контракта.

- То есть, одинаковые региональные выплаты будут получать: те, кто в рамках СВО выполняет свой служебный долг по месту основной военной службы; те, кто ушел добровольцем; те, кто призван в рамках частичной мобилизации; бойцы Росгвардии, принимающие участие в СВО, - написал в своем телеграм-канале губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.