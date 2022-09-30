На Ставрополье за минувшие сутки от коронавируса выздоровели 911 человек

За минувшие сутки коронавирус победили почти тысяча человек, при этом заразились почти вдвое меньше, среди заболевших есть 58 детей. Госпитализация понадобилась 22 инфицированных, среди который 3 – несовершеннолетние. Об этом рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своих официальных соцсетях.

— За минувшие сутки выздоровели еще 911 ставропольчан. Уровень заболеваемости практически не меняется. Не забывайте о мерах эпидпрофилактики. Будьте здоровы и берегите себя! – пишет глава региона.

Люди продолжают вакцинироваться. Так, первый компонент вакцины получили 2572 человек, а второй – 1519 человек. В момент, когда грипп и простуда возвращаются, а коронавирус нависает над регионами с новой волной, важно быть готовым к отопительному сезону перед холодами. Так, Ставрополье на 96% готово к подаче тепла в дома: теплосети и котельные уже могут работать.