В Ставрополе фермерские хозяйства обещают большой выбор картофеля на ярмарках выходного дня

В Ставрополе продолжается акция «Покупай ставропольское!», когда открываются ярмарки выходного дня: на этот раз фермеры обещают большой выбор картошки. Так, в субботу, 1 октября, жителей и гостей города будут ждать сразу на нескольких точках.

— В субботу, 1 октября, покупателей ждут на улицах Васильева, 35/1, Ленина, 74/17, Пригородная, 215/1. Торговые точки, как и прежде, работают с 8.00 до 16.00. На этот раз фермерские хозяйства обещают большой выбор картофеля, – пишет пресс-служба администрации города Ставрополя.

На ярмарке можно купить продукты фрукты, овощи, молочную продукцию, хлеб, мед и многое другое по заниженной цене. Сама акция подразумевает контроль цен на товары, чтобы и фермеры продавали по приятной им цене, и люди покупали по комфортной для кошелька сумме. С начала года на таких ярмарках было продано более 1,3 тысяч тонн продукции.