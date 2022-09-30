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Происшествия30 сентября 2022 7:47

В Пятигорске ищут скрывшегося с места аварии водителя

Водитель неизвестного автомобиля сбил пешехода, отвез пострадавшего домой и уехал
Данил Юрков
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Как сказал пешеход, 29 сентября примерно в 19:30 на улице Теплосерной в Пятигорске неустановленный автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе. После аварии водитель и его пассажир посадили пострадавшего в машину, отвезли домой и поехали дальше. Мужчина обратился в больницу спустя два часа и узнал, что у него сломана нога.

— Марку и госномер транспортного средства пострадавший не помнит. За оставление места ДТП водителю автомобиля грозит лишение права управления, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Всех возможных свидетелей или владеющих любой информацией по данной аварии ведомство просит обратиться по телефону: +79614937816.

Также на Ставрополье водитель-бесправник сбил корову и вылетел в кювет. За его жизнь сейчас борются врачи. Хозяина животного ищут, чтобы установить его степень ответственности в уголовном деле по факту ДТП.