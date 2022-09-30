Ставропольский учитель занял второе место во всероссийском конкурсе

Ставропольский учитель из Невинномысска Дмитрий Воробьев занял второе место во всероссийском конкурсе «Учитель года». По итогам голосования за него проголосовали 17 981 человек. Ставрополец уступил первое место учителю из Чечни Ахмеду Ламаркаеву, который набрал 25 397 голосов.

— Поздравляю Дмитрия с завершением конкурса! Он – огромный молодец, старался и выложился на двести процентов! Спасибо всем, кто его поддерживал! – пишет мэр Невинномысска Михаил Миненков в своих официальных соцсетях.

Пока Дмитрий учитель боролся на конкурсе и показывал высокие результаты своей работы, 51-летняя директор допобразования обвиняется в присвоении 1,8 млн рублей. Согласно данным полиции, женщина присвоила себе четыре школьных автомобиля. Расследование уголовного дела продолжается.