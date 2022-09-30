Факультет социально-культурного сервиса и туризма СтГАУ отпраздновал 10-летие

Студенты факультета социально-культурного сервиса и туризма СтГАУ регулярно участвуют в различных конкурсах и становятся его победителями. Фото: пресс-служба СтГАУ

На уходящей неделе факультет социально-культурного сервиса и туризма Ставропольского государственного аграрного университета отпраздновал свое 10-летие. 29 сентября учащиеся и преподавательский состав собрались на форсайт-сессии, где пофантазировали о том, как будет выглядеть сфера туризма в 2050 году.

По мнению студентов, к 50-му году туризм разделится на два направления: VIP и эконом. Блогер-туры станут необыкновенно популярны, а туристы в будущем будут обращать внимание на стиль отеля, а также отдавать преимущество тем отелям, где можно сделать необычные фотографии. Ребята также предположили, что быстрое развитие получит виртуальный туризм, для подбора тура будут использоваться цифровые помощники.

Юбилей факультета праздновали всю прошедшую неделю: студенты и педагогический состав проводили торжественные мероприятия.

- Факультет социально-культурного сервиса и туризма самый молодой в нашем вузе. Несмотря на то, что он для аграрного вуза не профильный, за этот небольшой срок мы создали уникальную материально-техническую базу, которую не имеют многие специализированные вузы. Собрали замечательный профессорско-преподавательский коллектив. Выпускники факультета нарасхват, чему очень рады. Надеемся, что наши нововведения, такие, как школа китайского языка, открытая в этом году, помогут готовить востребованных специалистов для Ставрополья и всей страны, — отметил в приветственной речи на Торжественном заседании ученого совета врио ректора СтГАУ Валентин Скрипкин.

В настоящее время на факультете есть три кафедры: иностранных языков; педагогики, психологии и социологии и туризма и сервиса, а также учебный центр «Языковой форум». Подготовка проходит по трем специальностям: «Технология организации логистических услуг и сервис на транспорте», «Туроператорская и турагентская деятельность», и «Сервис гостинично-ресторанных, спортивных, развлекательных комплексов».

К слову, студенты факультета социально-культурного сервиса и туризма СтГАУ активно участвуют в различных конкурсах и регулярно становятся его победителями. С 2018 года ими было завоевано золото в Национальном Межвузовском чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Ребята часто становятся именными стипендиатами федерального и регионального уровня.

- Занимать призовые места в российских конкурсах и получать хорошую работу после выпуска нашим студентам позволяет хорошо спланированная образовательная деятельность на базе аграрного университета. У нас много практических и проектных занятий. Если изучаем спортивно-оздоровительный сервис, то учимся в спортзале. Если ресторанное дело — это будет на кухне, либо в сервисном предприятии питания. Если гостиничное дело, то перед нами вредный клиент, который устраивает конфликтную ситуацию, и мы с ней успешно справляемся. Если готовим, то на факультете присутствует повар-иностранец, который учит национальной кухне, — поделилась секретами преподавания и.о. декана факультета социально-культурного сервиса и туризма, кандидат экономических наук Анна Иволга.