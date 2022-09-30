На Ставрополье экс-главу муниципального образования подозревают в превышении полномочий

В отношении экс-главы муниципального образования Мирненского сельского совета Курского района в Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по двум эпизодам превышения должностным полномочий. По данным следствия, в 2014 году подозреваемый поручил подчиненному сделать подложные выписки о наличии у местного жителя прав на два участка в поселке Мирный. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

— На основании данных документов гражданин зарегистрировал в упрощенном порядке право собственности на земельные участки, что привело к незаконному отчуждению земель, находящихся в муниципальной собственности, – пишет ведомство.

Противоправные действия подозреваемого нанесли ущерб бюджету округа на сумму свыше 368 тысяч рублей. На данный момент следственный комитет ведет расследование, чтобы закрепить доказательства вины мужчины.