Организатор разбоя и вымогательства наркотиков на Ставрополье предстанет перед судом

На Ставрополье в поселке Рыздвяном Изобильненского округа еще 25 августа 2021 мужчина подготовил трех парней, о чем в «КП-Ставрополь» писали ранее, к совершению разбойного нападения и вымогательство наркотиков: 21, 23 и 29-летние соучастники согласились. Той же ночью они выдвинулись на преступление.

— Уголовное дело в отношении организатора направлено в суд. Уголовное дело в отношении исполнителей по обвинению в совершении преступлений также находится на рассмотрении в суде, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Напомним, троих мужчин-исполнителей уже обвинили в совершении четырех уголовных преступлений. Еще 15 сентября 2022 года стало известно, что дела исполнителей направлены в суд. Сейчас появилась информация о 39-летнем организаторе, который в момент совершения преступлений стоял на улице, следя за окружающей обстановкой. Теперь четверо мужчин предстанут перед судом.