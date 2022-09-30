Взяткодателя на Ставрополье приговорили к 3 годам лишения свободы

Вечером 24 апреля 2022 года в городе Ипатово Ставропольского края сотрудники ДПС патрулировали вверенный им участок дороги и остановили автомобиль «Лада Приора», подозревая 27-летнего водителя в вождении в нетрезвом виде. От теста на алкоголь мужчина отказался, зато предложил сделку: административный протокол на него не составляют, а он взамен отдает машину.

— Однако сотрудник полиции от предложения отказался. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю. В итоге вместо лишения прав водитель получил лишение свободы.

Также на Ставрополье ищут водителя, который сбил пешехода на переходе, отвез пострадавшего домой и дальше поехал по своим делам. За оставление места ДТП водителю грозит лишение прав.