На Ставрополье ожидается потепление до +30 градусов тепла в первые выходные октября: 1 и 2 октября в Ставрополе ожидается температура воздуха от +11 ночью до +30 днем. Прогноз предоставил гидрометцентр Ставропольского края.

В первый выходной, субботу 1 октября, ожидается от +11 до +16 градусов ночью,а днем Ставрополье подогреется до +30 градусов тепла. Примерно такая же погода ожидается и в воскресенье, 2 октября. По краю преимущественно без осадков, однако утром может появиться туман.

Возможность насладиться, возможно, последними теплыми деньками появится по всему краю, и даже ветер не помешает отдыху, так как в краевой столице будет дуть юго-восточный ветер до 5 метров в секунду.

На Ставрополье ожидают не только потепления, но и ярмарки выходного дня в рамках акции «Покупай ставропольское!». На этих выходных фермеры обещают большой выбор картошки.