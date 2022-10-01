Для ставропольца знакомство в интернете обернулось разбойным нападением

Житель Ставрополя стал жертвой преступного обмана, решив познакомиться с девушкой в интернете. Вместе нее к нему в квартиру на назначенную встречу пришли двое мужчин. Ставропольца избили и, угрожая ножом, потребовали деньги. Молодой человек не растерялся и попросил сопроводить его в банк, сказав, что снимет сколько нужно в банкомате. Вместо этого он попросил сотрудников офиса вызвать полицию, пока разбойники ждали снаружи.

- Полицейские задержали злоумышленников по горячим следам. Двоих мужчин и девушку доставили в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю. - Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). По ходатайству следователя в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.