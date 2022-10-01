Под санкции США попали депутаты и сенаторы от Ставрополья

США ввели новые санкции против российских политиков и их родственники.

В их число вошли сенаторы Совфеда и депутаты Госдумы от Ставрополья: депутат Государственной Думы по избирательному округу № 66 (Невинномысский – Ставропольский край) Ольга Тимофеева, депутат по избирательному округу № 67 (Кавминводский – Ставропольский край) Ольга Казакова, депутат в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия» Раиса Кармазина, представитель от исполнительного органа государственной власти Ставропольского края Михаил Афанасов, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и бывший председатель Ставропольской краевой думы Геннадий Ягубов.

Кроме США санкции ввели Великобритания и Канада, в их списках политиков со Ставрополья нет.