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Происшествия1 октября 2022 10:18

В Михайловске знакомый украл у пенсионера колеса с авто для погашения долга

Машина находилась у вора на ремонте
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

В Шпаковском округе Ставропольского края полицейскими раскрыта кража на 20 тысяч рублей. У пенсионера в Михайловске похитили автомобильные колеса. Выяснилось, что вором оказался ранее судимый 36-летний знакомый, которому машину оставили на ремонт. В отделе он во всем сознался и рассказал, что отдал украденное человеку, у которого занимал деньги.

- Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД по СК. - Следственным отделом ОМВД России «Шпаковский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ. Устанавливают причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории Ставропольского края.