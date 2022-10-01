В Михайловске знакомый украл у пенсионера колеса с авто для погашения долга

В Шпаковском округе Ставропольского края полицейскими раскрыта кража на 20 тысяч рублей. У пенсионера в Михайловске похитили автомобильные колеса. Выяснилось, что вором оказался ранее судимый 36-летний знакомый, которому машину оставили на ремонт. В отделе он во всем сознался и рассказал, что отдал украденное человеку, у которого занимал деньги.

- Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД по СК. - Следственным отделом ОМВД России «Шпаковский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ. Устанавливают причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории Ставропольского края.