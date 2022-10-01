В Минводах пожилой мужчина избил 63-летнюю подругу

В Ставропольском крае, в городе Минеральные Воды, 63-летняя женщина получила легкий вред здоровью, подвергшись насилию со стороны 65-летнего знакового. В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что в дежурную часть полиции пострадавшая обратилась сама, сообщив о причинении телесных повреждений. На месте выяснилось, что разговор между двумя пожилыми людьми привел к избиению.

- Мужчину доставили в окружной отдел внутренних дел, где он сознался в содеянном и пояснил, что во время беседы между ними произошел конфликт, и он избил потерпевшую, - комментируют в ведомстве. - Согласно заключению экспертизы, гражданке причинен легкий вред здоровью.

В настоящий момент расследуется уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинения легкого вреда здоровью).