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Общество1 октября 2022 12:44

В Минводах в ускоренном порядке вступили в брак 18 мобилизованных жителей

Об этом рассказал глава округа Вячеслав Сергиенко
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

В Минеральных Водах в ускоренном порядке вступают в браки мобилизованные жители. Глава округа Вячеслав Сергиенко рассказал, что с 23 по 30 сентября поженились восемнадцать молодых минераловодских пар, а в целом за последние несколько дней по ряду уважительных причин, обусловленных частичной мобилизацией, в округе зарегистрировали брак больше 40 пар.

- Регистрация брака для мобилизованных жителей Минераловодского округа проводится согласно установленному порядку. При предъявлении повестки сотрудники отдела ЗАГС проводят ускоренную процедуру регистрации брака в день подачи заявления, - рассказал глава Минераловодского округа.

Сергиенко пожелал землякам скорейшего возвращения домой с победой и благополучия в семьях.