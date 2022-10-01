В Минводах в ускоренном порядке вступили в брак 18 мобилизованных жителей

В Минеральных Водах в ускоренном порядке вступают в браки мобилизованные жители. Глава округа Вячеслав Сергиенко рассказал, что с 23 по 30 сентября поженились восемнадцать молодых минераловодских пар, а в целом за последние несколько дней по ряду уважительных причин, обусловленных частичной мобилизацией, в округе зарегистрировали брак больше 40 пар.

- Регистрация брака для мобилизованных жителей Минераловодского округа проводится согласно установленному порядку. При предъявлении повестки сотрудники отдела ЗАГС проводят ускоренную процедуру регистрации брака в день подачи заявления, - рассказал глава Минераловодского округа.

Сергиенко пожелал землякам скорейшего возвращения домой с победой и благополучия в семьях.