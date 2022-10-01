Под колесами иномарки на Ставрополье погиб 89-летний пешеход

Фото: УГИБДД по СК

В Ипатовском округе Ставропольского края под колесами автомобиля «Skoda Rapid» погиб 89-летний пешеход. Пожилой мужчина пытался перейти дорогу на трассе в темное время суток в неустановленном месте.

- По предварительным данным, 30 сентября около 18:45 на 459 км автодороги «Астрахань - Элиста - Ставрополь» водитель допустила наезд на пешехода, который внезапно вышел на проезжую часть, - комментируют в пресс-службе Госавтоинспекции региона. - От полученных травм 89-летний пешеход скончался. Световозвращающих элементов у погибшего жителя Ставрополя не было.

Оказалось, что пенсионер был пассажиром машины, остановившейся у обочины. Мужчина вышел по необходимости и был сбит, потому что просто не заметил ехавшую иномарку. За рулем «Skoda Rapid» находилсь 49-летняя жительница Ростова-на-Дону. Признаков опьянения женщина не имела, за последние 2 года 13 раз привлекалась к ответственности за нарушение ПДД, в основном за скорость.

Проводится проверка.