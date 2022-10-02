Две студентки и водитель пострадали в ДТП в Пятигорске

В Пятигорске в ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария случилась 1 октября, после 18 часов, на перекрестке улиц Украинская и Розы Люксембург. Водитель Опель Астра не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-21053. С травмами головы, переломами конечностей, бедренных костей и таза госпитализированы 20-летний водитель отечественной машины и две студентки 17 и 18 лет. Но ситуация не такая однозначная.

- Водитель иномарки, 41-летняя жительница Лермонтова, в ДТП не пострадала, была трезва, злостной нарушительницей ПДД не является. Водитель ВАЗ из Пятигорска, который имеет водительский стаж полтора года, за это время 12 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД, - сказано в сообщении

У инспекторов есть запись с видеокамер, на которой видно, что ВАЗ движется с небезопасной скоростью. Идет проверка.