В Минераловодском округе в аварию попала карета скорой помощи

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, 3 октября примерно в 4:30 утра на 217 км дороги «Кавказ» в Минераловодском округе Ставропольского края водитель кареты скорой помощи набрал опасную скорость движения и не справился с управлением. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Зацепил обочину справа, после чего автомобиль юзом протащило на попутную полосу и, зацепив тросовое ограждение, транспортное средство перевернулось на бок. В автоаварии травмы получили два пассажира – 56-летний врач и 31-летняя фельдшер. Пациентов в салоне на момент ДТП не было, – пишет ведомство.

Водитель, 66-летний мужчина, не пострадал, был трезвый, злостным нарушителем правил дорожного движения не является. Теперь по факту аварии проводится проверка, чтобы выяснить точные причины происшествия.