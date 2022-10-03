Ставропольцы завоевали 6 медалей за прыжки на батутах

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

На завершении «Кубка Петра Великого» ставропольские спортсмены показали хорошие результаты в четырех возрастных категориях среди мужчин и женщин, завоевав 6 медалей. Всего на соревнованиях участвовали более 300 человек не только со всей России, но и из Белоруссии, Армении, Узбекистана и Египта.

— Варвара Дорохова завоевала «золото» среди девушек 11-12 лет, Мария Савченко на 1 месте среди девушек 13-14 лет, Арина Каляндра – 1 место среди юниоров 15-16 лет. На высшей ступени пьедестала также Вадим Афанасьев, получивший золотую медаль среди мужчин. Ксения Луткова заняла 2 место, Полина Дорохова – 3 место, – пишет пресс-служба администрации города Ставрополя.

Спортсменов и их тренеров поздравляют с победой и получением наград, а также желают новых побед.

Ставропольцы преуспевают не только в спорте, но и в призыве годных к военной службе в рамках частичной мобилизации. Так, появились видео с мобилизованными ставропольцами в учебной части. В ролике бойцы говорят, что не подведут.