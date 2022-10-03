Экономика Ставрополя улучшилась с начала года

На заседании администрации города Ставрополя, посвященному предварительным итогам социально-экономического развития краевой столицы, стало известно, что экономика краевой столицы улучшилась с начала года. Рост наблюдается в семи областях: розничная торговля, общественное питание, объем инвестиций, объем отгруженной продукции промышленности предприятиям города, обработке сырья, торговли и образования.

— В тоже время замедление темпов развития зафиксировано в сфере культуры, спорта, досуга и развлечений. Специалисты связывают это с сезонными колебаниями, а также введением санкционных ограничений в отношении нашей страны, – пишет пресс-служба администрации города Ставрополя.

На заседании мэр города Иван Ульянченко отметил, что необходимо привлекать инвестиционные проекты, чтобы увеличить капитал предприятий города и «вывести граждан из неформального сектора экономики». Все это надо делать несмотря на негативные факторы.