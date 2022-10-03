В Ставрополе стартовал 53-й фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья»

В Ставропольском Дворце культуры и спорта 1 октября стартовал 53-й международный фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья», для участия в котором со всей страны приехали оперные певцы. Фестиваль продлится до 5 октября.

— Поклонники оперной классики совершили музыкальный круиз по знаменитым оперным театрам Италии, Франции, Англии, Каира и, конечно же, России, – пишет пресс-служба Ставропольской государственной филармонии.

На фестивале в течение пяти дней можно будет послушать арии, дуэты, ансамбли, инструментальные фрагменты опер разных стран. Вокал и оперные музыкальные партии порадуют любителей классических жанров музыки и обрадуют хореографией и искусством игры на инструментах.

Музыкальные партии, которые будоражат; композиции известных музыкантов от лучших оперных певцов страны ждут своих слушателей в ДКиС в городе Ставрополе.