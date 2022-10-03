Ставрополец обвиняется в попытке дать взятку сотруднику ФСБ в размере 4 млн рублей

По версии следствия, в сентября 2021 года 40-летний обвиняемый ставрополец, зная, что сотрудник ФСБ документирует обстоятельства хищения денег в рамках исполнения госпроекта, предложил замначальнику отдела взятку в размере 4 млн рублей. Уже в октябре мужчина передал первую часть взятки – 1 млн рублей.

— После передачи первой части взятки обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Теперь в отношении 40-летнего жителя Ставрополя утверждено уголовное дело за попытку дачи взятки в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в Буденновский городской суд, чтобы его рассмотрели.

За нелегальный заработок приходится платить свободой. Так, 50-летний житель Невинномысска купил 360 капсул ограниченного в гражданском обороте сильнодействующих веществ общим весом в 150 граммов. Однако подтвердить законность покупки не смог. Возбуждено уголовное дело за попытку оборота веществ.