На Ставрополье с 26 сентября по 2 октября поймали 199 пьяных водителей

Автоинспекторы за неделю с 26 по 2 октября поймали 199 пьяных водителей, из которых 19 сели за руль в таком состоянии повторно, за что им грозит уголовная ответственность. Самым «нетрезвым» днем стало воскресенье, 2 октября, когда сотрудники поймали 41 пьяного водителя.

Так, на неделе граждане в Кочубеевском округе заметили пьяного водителя, который к тому же никогда не получал прав, а в прошлом году 25-летний мужчина уже привлекался к вождению в нетрезвом виде. На прохождение теста на алкоголь нарушитель согласился: прибор показал 0,76 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха.

— отношении гражданина собран материал для возбуждения уголовного дела по признакам преступления. Водителю грозит крупный штраф, обязательные либо принудительные работы или до 2 лет лишения свободы, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.