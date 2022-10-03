В Ессентуках экс-начальник управления архитектуры и градостроительства подозревается в превышении полномочий

На Ставрополье в городе Ессентуки бывший начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города подозревается в превышении должностных полномочий. В отношении него возбуждены два уголовных дела по данной статье. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

По данным следствия, подозреваемый, зная, что на строительство многоквартирного дома на земельном участке, расположенном в районе скважины № 40 ОАО «Кавминкурортресурсы», происходит без разрешения. Однако экс-начальник не обратился в суд, чтобы снести незаконное строение. Более того, он подготовил документы для публичного слушания, которого по итогу не было.

— Также в январе текущего года подозреваемый незаконно выдал разрешение на строительство ресторана в зоне городских озеленений территории общего пользования города Ессентуки, в которой строительство таких объектов запрещено, – пишет ведомство.

Уголовные дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.