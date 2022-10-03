Производители шерсти на Ставрополье получили поддержку в виде 92 млн рублей

В 2022 году на Ставрополье было направлено более 92 млн рублей в качестве поддержки производителей шерсти. Субсидию получили 23 сельхозорганизации и 62 фермерских хозяйства. Производителей ежегодно поддерживают, чтобы увеличивать объемы шерсти, производящейся в регионе. Субсидия предусмотрена для возмещения части затрат.

— В 2022 году субсидией воспользовались 23 сельхозорганизации и 62 крестьянских (фермерских) хозяйства. Объем просубсидированного производства шерсти увеличился на 25% в сравнении с прошлым годом. На поддержку производства и реализации шерсти выделено 92,2 млн рублей, – сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Ставропольского края.

Также помогают мобилизованным ставропольцам, которые сейчас проходят боевую подготовку в республике Крым. Была отправлена помощь в виде необходимого снаряжения: воды, еды, спальные принадлежности. Также обещают помогать семьям бойцов.