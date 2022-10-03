В Ставрополе на улице Лермонтова перед пересечением с улицей Ломоносова с 3 октября будет перекрыта правая полоса движения по направлению в центр города. Ограничение связано с заменой сильно изношенного водопровода на улице.

Водопровод пришел в негодность, показав это 15 утечками за последний месяц. После этого было принято решение заменить коммуникацию на новую. Старые трубы были положены там более 40 лет назад, поэтому появилась необходимость их поменять. Ремонт постараются сделать за неделю.

Из-за частичного перекрытия дороги могут возникнуть пробки. Стоит быть аккуратным, так как не знаешь, в какой машине могут быть пьяные водители, которые с легкостью спровоцируют аварию. Зато сотрудники ДПС знают, где были 199 пьяных водителей на неделе с 26 сентября по 2 октября, потому что именно столько они поймали за этот период.