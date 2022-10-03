Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2022 12:23

Улица Лермонтова в Ставрополе с 3 октября будет частично перекрыта из-за ремонта водопровода

Ограничение движения будет действовать до окончания ремонта
Данил Юрков

В Ставрополе на улице Лермонтова перед пересечением с улицей Ломоносова с 3 октября будет перекрыта правая полоса движения по направлению в центр города. Ограничение связано с заменой сильно изношенного водопровода на улице.

Водопровод пришел в негодность, показав это 15 утечками за последний месяц. После этого было принято решение заменить коммуникацию на новую. Старые трубы были положены там более 40 лет назад, поэтому появилась необходимость их поменять. Ремонт постараются сделать за неделю.

Из-за частичного перекрытия дороги могут возникнуть пробки. Стоит быть аккуратным, так как не знаешь, в какой машине могут быть пьяные водители, которые с легкостью спровоцируют аварию. Зато сотрудники ДПС знают, где были 199 пьяных водителей на неделе с 26 сентября по 2 октября, потому что именно столько они поймали за этот период.