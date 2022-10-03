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Общество3 октября 2022 12:34

На Ставрополье 5 октября проведут проверку системы оповещения населения

Сирены прозвучат с 10:35 до 10:45
Данил Юрков
Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

На Ставрополье 5 октября противопожарная и аварийно-спасательная служба ПАСС Ставропольского края проведут проверку системы оповещения населения. Цель проверки простая – узнать, насколько готова автоматизированная система с перехватом каналов. Сирены будут звучать с 10:35 по 10:45. При включении сигнала необходимо сделать две вещи:

— Первая: включить любой телевизионный канал первого мультиплекса. Вторая: прослушать информационное сообщение, – пишет пресс-служба ПАСС Ставропольского края.

Ведомство просит не паниковать при звуке сирен, сохранять спокойствие и порядок.

Проверить, но уже себя, захотели и ставропольские батутисты, которые в итоге забрали 6 медалей. Так в Санкт-Петербурге завершился «Кубок Петра Великого». Спортсменов и тренеров поздравляют с победой и желают новых успехов.