На "Невинномысском Азоте" прошли учения по нештатным ситуациям с аммиаком

Кадры учений

На "Невинномысском Азоте" провели плановые учения по отработке нештатных ситуаций. В мероприятиях участвовали около тысячи сотрудников персонала завода и сотрудников органов управления и аварийно-спасательных служб. Об этом сообщает пресс-служба "ЕвроХима".

Участники учений отрабатывали эвакуацию персонала в защитные сооружения и за пределы предприятия. Кроме того, в отработке задействовали 45 единиц машин, в том числе специальных, и еще 75 единиц железнодорожной техники.

Согласно сценарию учений, на заводе случилась утечка аммиака. Сотрудники "Невинномысского Азота" сообщали о случившемся в оперативные службы, уточняли им обстановку и выполняли техническую работу: выводили оборудование в резерв и координировали действиях пожарных и медиков, прибывших на место. Район ЧП оцепляли, и начиналось исследование территории газоспасательными формированиями, оснащенными защитными костюмами. В ходе проверки группа находила условного пострадавшего - манекена по прозвищу Феникс - и оказывала ему первую помощь. Затем вместе с пожарными работники предприятия организовали водную завесу на пути распространения аммиачного облака.

Кадры учений

- В это же время сотрудники подразделений, находящиеся в зоне риска, покидали свои рабочие места и направлялись в защитные сооружения, а после уточнения обстановки на автобусах выдвигались к точке сбора за пределами предприятия, - сообщает пресс-служба "ЕвроХима".

Такие учения на "Невинномысском Азоте" организуют регулярно. После каждой отработки идет серьезная работа над ошибками. В итоге у сотрудников и оперативных служб оттачивается алгоритм действий, необходимый при нештатной ситуации.

- Спасибо большое за ответственный подход к делу! Благодаря этому, мы готовы к любым чрезвычайным ситуациям! - заявил мэр Невинномысска, Герой России Михаил Миненков.