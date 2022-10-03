В 2022 году на Ставрополье в Минводах родились 44 двойняшки

В Минеральных водах Ставропольского края за 2022 год родились 44 двойняшки, и доктора прогнозируют увеличение их примерно на треть к концу года. Всего с начала года в Минераловодском межрайонном родильном доме на свет появились 2025 малышей. Об этом сообщает Минздрав региона.

— В том, что всё больше будущих мам едут за счастьем именно в Минеральные Воды, – заслуга медиков местного роддома, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Для сравнения – в прошлом году к октябрю родилось на 200 малышей меньше. Ожидается, что в этом году будет больше детей.

Медики в Минераловодском округе всегда готовы помочь. Вот только одна карета скорой помощи попала в аварию из-за, по предварительной причине, выбора водителем опасной скорости движения. В салоне не было пациентов, но вот два пассажира-медика пострадали. Водитель остался цел.