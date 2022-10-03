Центр поддержки семей мобилизованных появится в Невинномысске

С 4 октября 2022 года в Невинномысске будет работать центр поддержки семей мобилизованных.

Родные бойцов могут получить помощь, обратившись в комитет по труду и социальной поддержке населения администрации города.

- Специалисты при необходимости помогут устроить детей в детсады и школы, окажут адресную социальную помощь, определят нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания, помогут найти работу, - рассказал в своем телеграм-канале глава Невинномысска Михаил Миненков.

Ранее сообщалось, что два неправомерно мобилизованных жителя Ставрополя возвращаются домой.