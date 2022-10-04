На Ставрополье снизился уровень заболеваемости коронавирусом

На Ставрополье существенно снизился уровень заболеваемости коронавирусом: на 707 выздоровевших всего 44 заболевших, из которых 27 – дети. Однако госпитализация понадобилась 22 больным, в том числе 6 несовершеннолетним. Смертельных исходов зафиксировано не было.

— Уровень заболеваемости существенно снизился. Новых летальных исходов не зарегистрировано. Будьте здоровы и берегите себя! – пишет губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Люди продолжают вакцинироваться: первый компонент получили 452 человека, а второй – 305 человек. Вакцинация остается важной частью борьбы с коронавирусом, так как она помогает перенести заболевание легче, а значит, более безопасно для здоровья.

За год улучшилась ситуация не только с коронавирусом, но и экономкой края. Это стало известно на заседании в администрации города Ставрополя. Рост экономических показателей зафиксирован в семи областях.