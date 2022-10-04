В Пятигорске нашли скрывшегося с места аварии водителя

Автоинспекторы в Пятигорске на Ставрополье нашли водителя, который сбил пешехода на переходе, отвез его домой и уехал по своим делам. Почему 69-летний местный житель, управлявший иномаркой, не сообщил об аварии в полицию и не отвез сломавшего ногу в больницу, пенсионер объяснить не смог.

— За оставление места ДТП ему грозит лишение права управления, по факту автоаварии проводится проверка, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Пятигорске ищут водителя, который оставил место аварии. ДТП произошло еще 29 сентября, тогда потерпевший не запомнил номера и марку машины, а инспекторы начали искать возможного виновника. Сам сбитый мужчина обратился в полицию только после того, как узнал о переломе ноги. В больницу он обратился спустя два часа после аварии.