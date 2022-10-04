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Общество4 октября 2022 6:26

Проверки системы оповещения населения 5 октября на Ставрополье не будет

МЧС приняли решение отменить проверки
Данил Юрков

Ранее сообщалось, что 5 октября будут проведены комплексные проверки готовности системы оповещения населения. Цель проверки – узнать, насколько готова автоматизированная система с перехватом каналов. Однако сегодня, 4 октября, пресс-служба ПАСС Ставропольского края сообщила об отмене проверки.

— МЧС России принято решение отменить комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском оконечных средств оповещения, запланированные на 5 октября, – пишет ведомство.

Теперь можно меньше переживать о возможных угрозах. То же и с коронавирусом: за последние сутки на Ставрополье существенно снизился уровень заболеваемости. Летальных исходов не зафиксировано, выздоровели 707 человек, а заболели всего 44 человека. Губернатор сообщил о состоянии коронавирусной инфекции в регионе. На сегодняшний день ситуация стабильная.