Проверки системы оповещения населения 5 октября на Ставрополье не будет

Ранее сообщалось, что 5 октября будут проведены комплексные проверки готовности системы оповещения населения. Цель проверки – узнать, насколько готова автоматизированная система с перехватом каналов. Однако сегодня, 4 октября, пресс-служба ПАСС Ставропольского края сообщила об отмене проверки.

— МЧС России принято решение отменить комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском оконечных средств оповещения, запланированные на 5 октября, – пишет ведомство.

Теперь можно меньше переживать о возможных угрозах. То же и с коронавирусом: за последние сутки на Ставрополье существенно снизился уровень заболеваемости. Летальных исходов не зафиксировано, выздоровели 707 человек, а заболели всего 44 человека. Губернатор сообщил о состоянии коронавирусной инфекции в регионе. На сегодняшний день ситуация стабильная.