На Ставрополье поймали дважды севшего пьяным за руль мужчину

Еще в начале сентября на Ставрополье за отказ от прохождения теста на алкоголь 40-летний житель Изобильного получил 10 суток административного ареста. И даже месяца не пошло, как мужчина вновь попался автоинспекторам с признаками опьянения. Его остановили за небезопасную манеру вождения.

— Чтобы избежать ответственности, мужчина сообщил, что он не управлял автомобилем, а ремонтировал его. Нарушитель не учел, что патрульный автомобиль оборудован видеорегистратором, который снимает происходящее как внутри, так и снаружи авто, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Мужчина и в этот раз отказался от прохождения теста на алкоголь. Права у него уже забрали, а за повторное нахождение за рулем пьяным в отношении водителя собран материал для возбуждения уголовного дела. Мужчине грозит крупный штраф, обязательные либо принудительные работы, а также до 2 лет лишения свободы.